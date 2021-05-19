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В Лунинецком районе определены пять безопасных мест для купания

С начала 2021 года на водоемах Брестской области погибло 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Все несчастные случаи произошли в неприспособленных, необследованных, опасных и запрещенных для купания местах.

Решением Лунинецкого исполнительного комитета в районе определены пять безопасных мест для купания, где организованы спасательные посты. Это озеро Белое и пруд «Бохоново», озеро Белое СОЛ «Спутник», пруд в г. Микашевичи, на пересечении улиц Парковая и Озерная, и озеро Шальное.

Районная организация ОСВОД напоминает жителям быть предельно внимательными в период отдыха у воды и строго соблюдать меры безопасности на водоемах.

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L N

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