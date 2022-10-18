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В Лунинецком районе орден Матери вручили восьми многодетным мамам
В соответствии с указом Президента Беларуси 242 женщины были награждены орденом Матери, Среди них, как мы уже сообщали , и восемь жительниц Лунинецкого района.
Сегодня, 18 октября. в торжественной обстановке руководитель Лунинецкого района Александр Савина вручил награды многодетным мамам
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж
Подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 19 октября
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