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В Лунинецком районе особое внимание уделят подросткам

20.10.2022
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С 20 по 25 октября 2022 на территории Лунинецкого района проводится специальный комплекс мероприятий «Подросток».

Задачи мероприятия заключаются в профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, своевременном выявлении и начале проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями, а также взрослыми, вовлекающими несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, пресечение негативного влияния на несовершеннолетних со стороны родителей, лиц, их замещающих, иных взрослых лиц, направленного на вовлечение несовершеннолетних в преступную и другую антиобщественную деятельность.

ИДН Лунинецкого РОВД

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