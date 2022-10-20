В Лунинецком районе особое внимание уделят подросткам

С 20 по 25 октября 2022 на территории Лунинецкого района проводится специальный комплекс мероприятий «Подросток».

Задачи мероприятия заключаются в профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, своевременном выявлении и начале проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями, а также взрослыми, вовлекающими несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, пресечение негативного влияния на несовершеннолетних со стороны родителей, лиц, их замещающих, иных взрослых лиц, направленного на вовлечение несовершеннолетних в преступную и другую антиобщественную деятельность.

ИДН Лунинецкого РОВД