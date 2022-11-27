В Лунинецком районе отцы и дети играют в футбол

Четвертая суббота каждого месяца в Лунинской средней школе посвящается работе с родителями, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

26 ноября состоялся турнир по мини-футболу. Команда отцов сыграла против команды учеников 7-11 классов.

Матч был напряжённым и интригующим. Результат игры – ничья, со счётом 15:15 победила дружба.

Родители не поддавались, а учащиеся доказали, что могут наравне со взрослыми показать хорошую игру.

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