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В Лунинецком районе отключат свет: где и когда?

14.01.2023
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на воздушной линии электропередач будет отключена электроэнергия в:

Морщиновичи ул.Полевая, Красноармейская, пер.Зеленый (с 10.00 до 18.00 15 января 2023 года),

Перуново ул. Партизанская (с 09.00 до 17.00 16 января),

Редигерово ул. Лесная, Банная (2-22, 1-31), пер. Тихий; Моносеево ул. Ланская, Северная, Луговая, Веселая; Мокрово ул. Янкова, Набережная; х. Юрковичи (с 09.00 до 17.00 16 января),

Флерово ул.Полесская (с 09.00 до 17.00 17 января),

Лобча ул. Молодежная (6-22), Мира, Пинская (34-42), пер. Пинский (с 09.00 до 17.00 17 января и с 09.00 до 17.00 18 января),

Ситница ул. Садовая, Набережная, Лесная, Зелёная, Пролетарская, Школьная, Западная, пер. Школьный, Молодежная (с 09.00 до 17.00 18 января).

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