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В Лунинецком районе отмечены лучшие учреждения в сфере культуры

21.02.2023
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В Лунинецкой центральной районной библиотеке состоялось подведение итогов работы в сфере культуры района. 
 
Начальник отдела Наталья Аксёнова подвела итоги работы за 2022 год и обозначила приоритетные направления на нынешний. Завершился Совет отдела по традиции награждением лучших в сфере культуры.
 
 
По итогам районного конкурса на лучшее учреждение стали:
 
в номинации «Культурно-досуговое учреждение» — Лунинецкий городской Дом культуры, заведующий Геннадий Шевчик;
 
в номинации «Библиотечное дело» — Дребская сельская библиотека-клуб, заведующий Людмила  Карпович;
 
в номинации «Учреждение дополнительного образования» — ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Микашевичи», директор Дарья Дворник. 
 
Победителями районного конкурса на лучшее новогоднее оформление среди учреждений культуры и искусства стали:
 
3 место — Лющанская сельская библиотека-клуб, библиотекарь Инна  Николаевич;
 
3 место — Полесский сельский Дом культуры, заведующий Наталья Лобко;
 
2 место — Лунинецкий районный краеведческий музей, директор Наталья Благодерова;
 
2 место — Вульковский-1 Центр культуры и народного творчества, заведующий Ольга Мелюх;
 
1 место — Черебасовский сельский Дом культуры, заведующий Лидия Панкевич.
 
 
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