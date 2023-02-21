В Лунинецком районе отмечены лучшие учреждения в сфере культуры

В Лунинецкой центральной районной библиотеке состоялось подведение итогов работы в сфере культуры района.

Начальник отдела Наталья Аксёнова подвела итоги работы за 2022 год и обозначила приоритетные направления на нынешний. Завершился Совет отдела по традиции награждением лучших в сфере культуры.

По итогам районного конкурса на лучшее учреждение стали:

в номинации «Культурно-досуговое учреждение» — Лунинецкий городской Дом культуры, заведующий Геннадий Шевчик;

в номинации «Библиотечное дело» — Дребская сельская библиотека-клуб, заведующий Людмила Карпович;

в номинации «Учреждение дополнительного образования» — ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Микашевичи», директор Дарья Дворник.

Победителями районного конкурса на лучшее новогоднее оформление среди учреждений культуры и искусства стали:

3 место — Лющанская сельская библиотека-клуб, библиотекарь Инна Николаевич;

3 место — Полесский сельский Дом культуры, заведующий Наталья Лобко;

2 место — Лунинецкий районный краеведческий музей, директор Наталья Благодерова;

2 место — Вульковский-1 Центр культуры и народного творчества, заведующий Ольга Мелюх;

1 место — Черебасовский сельский Дом культуры, заведующий Лидия Панкевич.