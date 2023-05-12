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В Лунинецком районе перезахоронили останки мирных жителей, уничтоженных нацистами

12.05.2023
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На кладбище в агрогородке Бостынь состоялось перезахоронение останков четырех человек, погибших от рук оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители райисполкома, райсовета, прокуратуры, священнослужители, местные жители. На траурном митинге выступили председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, прокурор района Юрий Прокопчук, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Анатолий Насеня.

В соответствии с христианскими традициями останки были преданы земле.  

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