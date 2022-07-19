В Лунинецком районе подростками совершено 4 киберпреступления

С каждым годом интернет-мошенники и взломщики становятся все моложе. Современные подростки проводят в интернете большую часть своего времени, но возможности Всемирной паутины каждый использует по-разному. Около 92% родителей Беларуси не знают о потенциально опасных активностях своих детей в интернете. При этом 58% несовершеннолетних скрывают от родителей, чем на самом деле они занимаются в сети.

За 6 месяцев текущего года в Лунинецком районе было совершено 4 киберпреступления несовершеннолетними.

Многие родители не зная, что их ребенок геймер тратит свои карманные деньги на донат игр, становиться зависим от этого. Ребёнок геймер донатит, чтобы казаться лучше других игроков и иметь преимущество над ними в игре.

Дети, совершая оплату своих персонажей чужими банковскими картами, нарушают ст. 212 Уголовного Кодекса РБ (хищение имущества путем модификации компьютерной информации).

Под данную статью уголовного кодекса попадают следующие действия несовершеннолетних:

1) С использованием найденной банковской карты осуществляют снятие денег в банкомате либо оплачивают с использованием платежного терминала покупки в торговых точках (магазины, кафе

и т.д.).

2) С использованием украденной банковской карты производят оплаты в Интернет-магазинах (Aliexpress, Joom и т.д.).

3) Активируют на мобильном телефоне другого человека услугу, предоставляемую компанией А1, «А1-банкинг» и переводят на свой абонентский номер телефона деньги, которые предоставляет компания в качестве кредита в размере 100 рублей.

Несовершеннолетние за совершение таких киберпреступлений несут уголовную ответственность с 14 лет!

Кроме этого в поле зрения правоохранителей попадают несовершеннолетние, совершающие несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349 УК Республики Беларусь).

Данные действия заключаются в следующем:

Несовершеннолетние осуществляют несанкционированный доступ к электронной почте, учетным записям на различных сайтах, игровых платформах, в том числе в социальных сетях, а также к информации, содержащейся на компьютере, в смартфоне, с использованием различных программ удаленного доступа, методов социальной инженерии, таких как «вишинг» и «фишинг» (когда получаешь логины и пароли путем обмана и введение в заблуждение владельца информацией). Как правило, несанкционированный доступ к компьютерной информации влечет за собой совершение ряда киберпреступлений, таких как ст. 350 (уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации) или ст. 208 УК (вымогательство).

Чаще всего несанкционированный доступ осуществляют к учетным записям социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram».

Несовершеннолетние за совершение таких киберпреступлений несут уголовную ответственность с 16 лет!

Максимальный срок наказания по ст. 349 УК составляет 7 лет лишения свободы, по ст. 350 УК – 10 лет лишения свободы, по ст. 208 УК – 15 лет лишения свободы.

По материалам luninets.brest-region.gov.by/