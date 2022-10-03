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В Лунинецком районе предлагают льготные кредиты на строительство (реконструкцию) индивидуальных домов

03.10.2022
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Лунинецкий райисполком информирует о том, что граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться льготным кредитом на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.».

Отметим, что право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) жилых помещений предоставляется:

гражданам, имеющим в соответствии с законодательными актами право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда;

гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им в соответствии с законодательными актами как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в течение срока действия заключенного с ними срочного договора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда;

трудоспособным совершеннолетним членам семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда в случае его смерти или выезда на постоянное проживание в другое жилое помещение;

малообеспеченным гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа:

многодетных семей;

граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы;

граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалидов, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;

ветеранов боевых действий на территории других государств;

граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;

граждан, проживающих не менее 10 лет в общежитиях, в жилых помещениях частного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения;

граждан, осуществляющих строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;

судей;

молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов;

прокурорских работников.

На прием заявлений по административной процедуре 1.6 «Включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений» Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200  уполномочена служба «одно окно» Лунинецкого райисполкома (г. Лунинец, ул. Красная, д. 1, каб. 100, 101, понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00).

Контактный телефон – 80164724208.

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