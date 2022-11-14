В Лунинецком районе предлагают в наём арендное жильё

Лунинецкий районный исполнительный комитет сдает в наем арендное жилье, расположенное по адресам:

1. г. Лунинец, ул. Давыдова, д. 21А, кв. 4 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 66,7 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 25 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 2 рубля 56 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Вышеуказанное жилое помещение предоставляется лицам, имеющим в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь, первоочередное право на предоставление таких жилых помещений из числа:

молодых рабочих (служащих), специалистов, получивших образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);

работников при назначении на должность в случае их переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены;

лиц, направленных на работу в организации в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета либо договором о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе, ученых, а также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования и работников организаций культуры.

2. г. Лунинец, ул. Красная, д. 117А, кв. 33 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 63,9 кв. метров. Требуется установка прибора учета расхода газа. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 163 рубля 58 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 3. Лунинецкий район, аг. Красная Воля, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 94,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 60 рублей 67 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 4. Лунинецкий район, д. Дубовка, ул. Партизанская 1-ая, д. 37 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 56,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 36 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 5. Лунинецкий район, аг. Межлесье, ул. Центральная, д. 40 («Лунинецкое ЖКХ») – пятикомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 113,3 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 72 рубля 51 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 6. Лунинецкий район, аг. Межлесье, ул. Парковая, д. 6, кв. 3 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью 39,9 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 25 рублей 54 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 7. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, д. 21, кв. 3 («Лунинецкое ЖКХ») – четырехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью 75,5 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 48 рублей 32 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 8. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Фабричная, д. 48, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 17,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 рублей 67 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 9. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ленинская, д. 43, кв. 6 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 25,2 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 32 рубля 26 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 10. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Железнодорожная, д. 21, кв. 2 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация и центральное отопление), общей площадью жилых помещений 21,1 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 16 рублей 20 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 11. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Садовая, д. 7, кв. 63 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 48,5 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 62 рубля 8 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 12. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Первомайская, д. 5, кв. 44 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 48,7 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 62 рубля 34 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 13. Лунинецкий район, аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 8 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 46,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 17 рублей 97 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 14. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д. 20а (ГП «Чучевичи») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 69,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 44 рубля 54 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 15. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Школьная, д. 1 (ГП «Чучевичи») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 115,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

74 рубля 11 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 16. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Красная, д. 10, кв. 2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 50,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 19 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 17. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 56,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 21 рубль 50 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 18. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. 8 Марта, д. 2, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует центральное отопление), общей площадью жилых помещений 71,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 82 рубля 2 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 19. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Братьев Цубы, д. 17, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 61,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 47 рублей 16 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 20. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 41 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 64,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 96 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 21. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 45 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,5 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 22. Лунинецкий район, д. Гряда, ул. Крестьянская, д. 18 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 23 рубля 88 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 23. Лунинецкий район, д. Мокрово, ул. Мостовая, д. 4 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 53,9 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 20 рублей 70 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 24. Лунинецкий район, аг. Любань, ул. Новая, д. 8, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 69,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 26 рублей 57 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 25. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 49 (ГП «Городокский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,0 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 39 рублей 68 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 26. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 45 (ГП «Городокский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 39 рублей 81 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 27. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Садовая, д. 15 (ГП «Городокский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 63,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 70 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 28. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 1 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 28,32 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 10 рублей 87 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 29. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 2 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 28,81 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 11 рублей 6 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 30. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 3 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 27,84 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 10 рублей 69 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 31. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 4 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 30,10 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 11 рублей 56 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 32. Лунинецкий район, аг. Велута, ул. Песчаная, д. 10 (УП «Велута») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 63,7 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 32 рубля 61 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 33. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 15, кв. 3 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 59,3 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 22 рубля 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 34. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 17, кв. 4 (ГП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 45,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 17 рублей 36 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 35. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Пионерская, д. 25 (ГП «Хвоецкое») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 111,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 71 рубль 55 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 36. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 89 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 70 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 37. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 112 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 45 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 38. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Солнечная, д. 3А (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 63,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 24 рубля 27 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 39. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ленинская, д. 36, кв. 2 (Отдел по образованию) – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация), общей площадью жилых помещений 14,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 рублей 8 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления граждан о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Лунинецкого райисполкома (ул. Красная, 1, каб. 100, 101) с 14.11.2022 по 28.11.2022 г. включительно в приемное время: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00. При себе иметь паспорт.

Справки по телефону: 34853, 55101, 55108 (служба «одно окно»), 24208, 24287 (отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома).

По истечении указанного срока, Лунинецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит арендное жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете по месту нахождения жилых помещений.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить арендное жилье, законодательством не предусмотрено.

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