В Лунинецком районе предлагают в наём арендное жильё

Лунинецкий районный исполнительный комитет сдает в наем арендное жилье, расположенное по адресам:

1. г. Лунинец, пл. Ленина, д. 9, кв. 22 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 52,1 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 26 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 2 рубля 56 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 2. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ф.Скорины, д. 2Б, кв. 23 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 45,9 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 1 рубль 28 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 3. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ф.Скорины, д. 2Б, кв. 27 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 46,0 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 1 рубль 28 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 4. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ф.Скорины, д. 2Б, кв. 50 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 62,6 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 1 рубль 28 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 5. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ф.Скорины, д. 2Б, кв. 59 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 62,4 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 1 рубль 28 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 6. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ф.Скорины, д. 2Б, кв. 62 («Лунинецкое ЖКХ») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 62,7 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 копеек в пределах 20 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека, зарегистрированного по месту жительства, а свыше указанного предела – 1 рубль 28 копеек за кв. метр общей площади, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Вышеуказанные жилые помещения предоставляются лицам, имеющим в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь, первоочередное право на предоставление таких жилых помещений из числа:

молодых рабочих (служащих), специалистов, получивших образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);

работников при назначении на должность в случае их переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены;

лиц, направленных на работу в организации в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета либо договором о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе, ученых, а также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования и работников организаций культуры.

7. г. Лунинец, ул. Черняховского, д. 7, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация и центральное отопление), общей площадью жилых помещений 11,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 17 рублей 20 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 8. Лунинецкий район, аг. Красная Воля, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация и центральное отопление), общей площадью жилых помещений 94,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 36 рублей 40 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 9. Лунинецкий район, д. Дубовка, ул. Партизанская 1-ая, д. 37 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 56,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 36 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 10. Лунинецкий район, аг. Межлесье, ул. Центральная, д. 40 («Лунинецкое ЖКХ») – пятикомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 113,3 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 72 рубля 51 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 11. Лунинецкий район, г. Микашевичи, пер. Набережный, д. 5, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 29,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 22 рубля 27 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 12. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Новая, д. 49, кв. 6 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 32,3 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 41 рубль 34 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 13. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Фабричная, д. 48, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 17,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 13 рублей 67 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 14. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Ленинская, д. 77, кв. 2 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 28,5 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 21 рубль 89 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 15. Лунинецкий район, д. Лутовень, ул. Привокзальная, д. 4, кв. 1, («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 12,2 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 7 рублей 81 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 16. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д. 20а (ГП «Чучевичи») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 69,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 35 рублей 64 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 17. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Школьная, д. 1 (ГП «Чучевичи») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 115,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 59 рублей 29 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 18. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Красная, д. 10, кв. 2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 50,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 19 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 19. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 56,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 21 рубль 50 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 20. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. 8 Марта, д. 2, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 71,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 72 рубля 91 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 21. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 41 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 64,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 32 рубля 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 22. Лунинецкий район, д. Гряда, ул. Крестьянская, д. 18 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 23 рубля 88 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 23. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Братьев Цубы, д. 17, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 61,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 47 рублей 16 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 24. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 45 (КСУП «Синкевичский») – трехкомнатный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 62,5 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 32 рубля в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 25. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 15, кв. 3 (ГП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 59,3 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 22 рубля 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 26. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 17, кв. 4 (КСУП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 45,2 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 17 рублей 36 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 27. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Пионерская, д. 25 (ГП «Хвоецкое») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 64,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 41 рубль 9 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 28. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 89 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 64,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 24 рубля 65 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 29. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Солнечная, д. 3а (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,83 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 85 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 30. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 1 (КСУП «Городокский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 58,7 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 30 рублей 5 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 31. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 2 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 41,1 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 21 рубль 4 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 32. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 3 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 44,9 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 22 рубля 99 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 33. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 4 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 41,5 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 21 рубль 25 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 34. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 49 (ГП «Городокский») – одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,0 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 39 рублей 68 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 35. Лунинецкий район, аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 8 (Бостынский сельисполком) – двухкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 46,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 17 рублей 97 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 36. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 1 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 28,32 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 10 рублей 87 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 37. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 2 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 28,81 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 11 рублей 6 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 38. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 3 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 27,84 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 10 рублей 69 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 39. Лунинецкий район, аг. Полесский, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 4 (УП «Полесская опытная станция») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 30,10 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 11 рублей 56 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 40. Лунинецкий район, аг. Велута, ул. Песчаная, д. 10 (УП «Велута») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 63,7 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 40 рублей 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления граждан о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Лунинецкого райисполкома (ул. Красная, 1, каб. 100, 101) с 25.05.2022 по 08.06.2022 г. включительно в приемное время: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00. При себе иметь паспорт.

Справки по телефону: 34853, 55101, 55108 (служба «одно окно»), 24208, 21287 (отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома).

По истечении указанного срока, Лунинецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит арендное жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете по месту нахождения жилых помещений.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить арендное жилье, законодательством не предусмотрено.

К заявлению о предоставлении арендного жилья гражданин, имеющий первоочередное право на предоставление арендного жилья, прилагает индивидуальное ходатайство, выдаваемое государственным органом или организацией.

К индивидуальному ходатайству государственные органы и государственные организации запрашивают в установленном порядке и прилагают следующие документы:

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выдаваемая организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским Советом депутатов (исполнительным комитетом);

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту работы (службы), выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) – при предоставлении жилого помещения коммерческого использования молодым рабочим (служащим), специалистам, получившим образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджета, прибывшим по распределению, направленным на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);

копия трудового договора (контракта) и обоснование причин, повлекших назначение на должность работника из другого населенного пункта — при предоставлении жилого помещения коммерческого использования работникам при назначении на должность в случае переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены.

Копии документов должны быть удостоверены должностными лицами государственных органов и государственных организаций, вносящих индивидуальные ходатайства.