В Лунинецком районе при использовании пиротехники пострадал мужчина

От взрыва пиротехнического изделия пострадал и мужчина в деревне Цна Лунинецкого района. В 6 часов-40 минут 1 января спасателям сообщили, что в больницу с травматическим отчленением первого и второго пальцев правой кисти, рваными ранами первого, второго, третьего пальцев правой кисти и самой кисти доставлен гражданин 1973 г.р., который госпитализирован.

По информации областного УМЧС

Присоединяйтесь к нашему каналу вTelegram