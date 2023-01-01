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В Лунинецком районе при использовании пиротехники пострадал мужчина

01.01.2023
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От взрыва пиротехнического изделия пострадал и мужчина в деревне Цна Лунинецкого района. В 6 часов-40 минут 1 января спасателям сообщили, что в больницу с травматическим отчленением первого и второго пальцев правой кисти, рваными ранами первого, второго, третьего пальцев правой кисти и самой кисти доставлен гражданин 1973 г.р., который госпитализирован.

По информации областного УМЧС

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