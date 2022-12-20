В Лунинецком районе принимают дополнительные меры по профилактике наркомании среди несовершеннолетних

С 19 по 29 декабря 2022 года на территории Лунинецкого района в целях совершенствования мер, принимаемых для противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, проводятся мероприятия Комплекса дополнительных мер по профилактике наркомании и противоправного поведения несовершеннолетних.

Основные силы в ходе проведения мероприятий направлены на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в наркопотребление и иную противоправную деятельность, выявление нарушений действующего законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, а также проведение профилактической работы по линии незаконного оборота наркотиков.

ИДН Лунинецкого РОВД