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В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

31.10.2022
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В этом году коллективы предприятий, организаций и учреждений Лунинетчины пополнили 150 молодых специалистов. Наибольшее их количество трудоустроено в сферах промышленности и сельского хозяйства. На встречу, которая состоялась в Центре детского творчества райцентра, собрались представители районной вертикали власти, ключевых служб,  руководители предприятий и общественных организаций.

 

Аппаратчик ОАО «Лунинецкий молочный завод» Ольга Каленкович, преподаватель ДШИ Юлия Викарчук и агроном государственного предприятия «Велута» Дмитрий Олешкевич познакомились на встрече:

– Честно говоря, не ожидали, что удастся пообщаться с таким количеством важных людей, задать вопросы, услышать добрые, искренние, дельные советы и наставления. Приятно, что к молодым специалистам проявляют такой интерес. Очень впечатлили катание на коньках и все экскурсии. Все просто супер! Выражаем слова благодарности за такую нужную и полезную встречу.

Инженер-технолог и инженер-программист ОАО «Полесьеэлектромаш» Дмитрий Козел и Анастасия Орлянин – уроженцы Столина:

– Мы вместе учились в одной школе, а на выпускном – танцевали вальс, а теперь вместе работаем на заводе. Нам очень нравится Лунинец, мечтаем здесь закрепиться. Впечатления от мероприятия трудно передать, их действительно много, чего в принципе и стоило ожидать. Главное – это возможность встретиться с руководством района. Нас очень умело сориентировали, на что акцентировать свое внимание. Для нас, молодых специалистов, начинающих свой карьерный путь, это очень полезно. Запомнились слова  о том, что просто так и за один день ничего не бывает. Для того, чтобы добиться успеха в жизни, нужно постоянно трудиться, расти профессионально, развиваться и не бояться проявлять инициативу.

 

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