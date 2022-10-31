В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

В этом году коллективы предприятий, организаций и учреждений Лунинетчины пополнили 150 молодых специалистов. Наибольшее их количество трудоустроено в сферах промышленности и сельского хозяйства. На встречу, которая состоялась в Центре детского творчества райцентра, собрались представители районной вертикали власти, ключевых служб, руководители предприятий и общественных организаций.

Аппаратчик ОАО «Лунинецкий молочный завод» Ольга Каленкович, преподаватель ДШИ Юлия Викарчук и агроном государственного предприятия «Велута» Дмитрий Олешкевич познакомились на встрече:

– Честно говоря, не ожидали, что удастся пообщаться с таким количеством важных людей, задать вопросы, услышать добрые, искренние, дельные советы и наставления. Приятно, что к молодым специалистам проявляют такой интерес. Очень впечатлили катание на коньках и все экскурсии. Все просто супер! Выражаем слова благодарности за такую нужную и полезную встречу.

Инженер-технолог и инженер-программист ОАО «Полесьеэлектромаш» Дмитрий Козел и Анастасия Орлянин – уроженцы Столина:

– Мы вместе учились в одной школе, а на выпускном – танцевали вальс, а теперь вместе работаем на заводе. Нам очень нравится Лунинец, мечтаем здесь закрепиться. Впечатления от мероприятия трудно передать, их действительно много, чего в принципе и стоило ожидать. Главное – это возможность встретиться с руководством района. Нас очень умело сориентировали, на что акцентировать свое внимание. Для нас, молодых специалистов, начинающих свой карьерный путь, это очень полезно. Запомнились слова о том, что просто так и за один день ничего не бывает. Для того, чтобы добиться успеха в жизни, нужно постоянно трудиться, расти профессионально, развиваться и не бояться проявлять инициативу.