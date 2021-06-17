В Лунинецком районе прививку против COVID-19 получили более 4 тысяч жителей

На Лунинетчине продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. Прививки от COVID-19 получили более 4 тысяч жителей района. В настоящее время в наличии есть очередная партия российской вакцины “Спутник V” производства РУП “Белмедпрепараты”.

Приглашаем пациентов, которые заранее записались в поликлиниках по месту жительства, пройти иммунизацию. Если препарат будет в наличии, не откажем посетителям и в день обращения. Единственное, что требуется, это разрешение для проведения вакцинации от терапевта, – рассказала главный врач УЗ “Лунинецкая ЦРБ”. – Вакцинироваться предлагаем и тем, кто ранее переболел COVID-19. Правда, после болезни должен пройти определенный промежуток времени – от 3 до 6 месяцев. Иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу, обычно через 3 недели после введения второй дозы вакцины.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет;

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Прививочные кабинеты работают с 8.00 до 16.00 в поликлиниках в Лунинце и Микашевичах. В сельских амбулаториях иммунизация проводится согласно графику. За дополнительной информацией можно обратиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 по телефонам: 4-54-05 и 8-029-174-96-98 – в Лунинце, 68-547 – в Микашевичах.

После вакцинации против COVID-19 необходимо выполнять все меры индивидуальной профилактики: носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.