МикашевичиНовости районаОбщество

В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

30.11.2022
157

В военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского  районов продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных.

В рамках проведения указанных мероприятий в Лунинецком ОРВК организована работа в выходные дни по приёму граждан для сверки учётных данных.

График работы Лунинецкого ОРВК:

С понедельника по пятницу — с 08.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — с 09.00 до 18.00.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: +3751647-6-23-92 (дежурный); +3751647-6-24-31 (мобилизационный отдел).

Напоминаем, что уточнить свои учетные данные можно, не дожидаясь повестки, обратившись в Лунинецкий ОРВК либо в горсельисполком по месту жительства. Уточнение занимает 10-15 минут.

Граждане, которые зарегистрированы в других районах Республики Беларусь, но фактически проживают на административной территории Лунинецкого района, могут уточнить свои учётные данные в Лунинецком ОРВК (горсельисполкоме).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

30.11.2022
Photo of В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

30.11.2022
Photo of Тёплые слова в адрес земляков звучат в Микашевичах!

Тёплые слова в адрес земляков звучат в Микашевичах!

30.11.2022
Photo of Оруэлл написал методичку? // Про обстрелы, главные просчёты и украинцев (видео)

Оруэлл написал методичку? // Про обстрелы, главные просчёты и украинцев (видео)

30.11.2022
Photo of Выяздныя прыёмы грамадзян прадстаўнікамі Лунінецкага райвыканкама адбудуцца 1 снежня

Выяздныя прыёмы грамадзян прадстаўнікамі Лунінецкага райвыканкама адбудуцца 1 снежня

30.11.2022
Photo of В РУПП «Гранит» сделали видеоклип на гимн предприятия

В РУПП «Гранит» сделали видеоклип на гимн предприятия

30.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть