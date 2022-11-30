В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных.

В рамках проведения указанных мероприятий в Лунинецком ОРВК организована работа в выходные дни по приёму граждан для сверки учётных данных.

График работы Лунинецкого ОРВК:

С понедельника по пятницу — с 08.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — с 09.00 до 18.00.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: +3751647-6-23-92 (дежурный); +3751647-6-24-31 (мобилизационный отдел).

Напоминаем, что уточнить свои учетные данные можно, не дожидаясь повестки, обратившись в Лунинецкий ОРВК либо в горсельисполком по месту жительства. Уточнение занимает 10-15 минут.

Граждане, которые зарегистрированы в других районах Республики Беларусь, но фактически проживают на административной территории Лунинецкого района, могут уточнить свои учётные данные в Лунинецком ОРВК (горсельисполкоме).

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