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В Лунинецком районе профсоюз организовал экскурсионный тур для работников АПК
По сложившейся в последние годы традиции в преддверии светлого праздника Пасхи Лунинецкий районная профсоюзная организация работников АПК организовала для 50 работников отрасли экскурсионный тур по маршруту Лунинец-Жировичи-Сынковичи.
Экскурсия, приуроченная Году мира и созидания, получилась очень насыщенной и действительно экскурсией для души. Члены профсоюза получили возможность прикоснуться к святыням Беларуси.
Ольга Ермалёнок, председатель районной организации профсоюза работников АПК
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