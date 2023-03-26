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В Лунинецком районе профсоюз организовал экскурсионный тур для работников АПК

26.03.2023
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По сложившейся в последние годы традиции в преддверии светлого праздника Пасхи Лунинецкий районная профсоюзная организация работников АПК организовала для 50 работников отрасли  экскурсионный тур по маршруту Лунинец-Жировичи-Сынковичи.

Экскурсия, приуроченная Году мира и созидания, получилась очень насыщенной и действительно экскурсией для души. Члены профсоюза получили возможность прикоснуться к святыням Беларуси.

Ольга Ермалёнок, председатель районной организации профсоюза работников АПК

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