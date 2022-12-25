В Лунинецком районе профсоюз работников АПК организовал поездку в Беловежскую пущу

Увлекательную предновогоднюю экскурсионную поездку в Беловежскую пущу организовала Лунинецкая районная профсоюзная организация работников АПК для своих членов профсоюза и их детей.

Экскурсия началась с посещения музея природы Далее ребята и их родители побывали в одном из самых красивых мест проживания Деда Мороза. Его поместье занимает 15 гектаров. Поводили хоровод вокруг настоящей пущанской елки. Украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры, сказочные персонажи, нарядная новогодняя елка, сверкающие тысячами огней гирлянды, все это оставило у экскурсантов море позитивных эмоций и атмосферу праздничного волшебства.