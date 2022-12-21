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В Лунинецком районе произошла авария на М-10

21.12.2022
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В силу климатических изменений, каждую зиму отмечается значительное ухудшение дорожной обстановки. Сегодняшний день не стал исключением. Ввиду резкого перепада температур на дорогах Брестской области образовалась гололедица, которая спровоцировала всплеск дорожно-транспортных происшествий. В утренний час-пик только на территории города Бреста зарегистрировано 40 ДТП с материальным ущербом, не обошлось и без травм.

Так, 20 декабря около 10:30 часов 46-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «Opel» и двигался по автодороге М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. По предварительной информации, на 365 километре указанной автодороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым седельным тягачом «ДАФ» под управлением 29-летнего жителя Мозыря. От удара водитель легкового автомобиля съехал в кювет.

В результате ДТП последний с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

При движении по зимней дороге в условиях гололедицы необходимо:
— увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства;
— двигаться с пониженной скоростью и избегать резких торможений и движений.

На зимней дороге можно выделить следующие потенциально-опасные участки:
— вблизи светофоров;
— перед пешеходными переходами;
— на нерегулируемых перекрестках перед выездом на главную дорогу;
— возле остановок общественного транспорта.

Проезжать такие участки или подъезжать к ним следует крайне осторожно, поскольку на таких участках из-за частого торможения автомобилей образуются ледяные накаты.

Занос – это настоящая опасность как для новичков, так и для опытных автомобилистов. Следует отметить, что занос особенно часто возникает при обгонах, перестроении и выходе из колеи. Наиболее небезопасные зоны на дороге – продуваемые местности, мосты, путепроводы, эстакады, опушки леса, перекрестки и развилки.

Каждый водитель должен понимать, что в его руках собственная жизнь, жизнь его пассажиров и, возможно, других людей. Поэтому, участвуя в дорожном движении, необходимо помнить о неукоснительном соблюдении ПДД, а также повышенном внимании и концентрации при нестабильных погодных условиях.

Пешеходам также следует помнить о своей безопасности и обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части, проявлять максимум осторожности при пересечении проезжей части.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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