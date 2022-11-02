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В Лунинецком районе произошло 46 пожаров. Основная причина — неосторожное обращение с огнём

02.11.2022
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Работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» в рамках акции «За безопасность вместе» провели обследование домовладений одиноких пожилых граждан на территории района.

Спасатели уделили пристальное внимание состоянию печей, наличию и исправности автономных пожарных и извещателей. С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них работники МЧС провели с гражданами профилактические беседы, напомнили основные правила пожарной безопасности в быту, рассказали об имеющихся нарушениях и оставили рекомендации по их устранению.

За истекший период 2022 года на территории Лунинецкого района произошло 46 пожаров. Основной их причиной стала собственная беспечность граждан – неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые граждане, будьте осторожны с огнем, не курите в постели, не разводите костры вблизи строений и в ветреную погоду, не оставляйте отопительные приборы без присмотра. Установите в жилых комнатах автономный пожарный извещатель и следите за его работоспособным состоянием. Берегите себя и своих близких!

По информации Лунинецкого РОЧС

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