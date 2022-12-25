В Лунинецком районе произошло два пожара

В Лунинецком районе зарегистрировано два пожара

24 декабря в 22 часа 46 минут спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в а.г. Дворец Лунинецкого района.

В результате пожара огнем уничтожена кровля хозяйственного строения и 2 т соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А ночью 25 декабря в 4 часа 27 минут спасателям поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле в г. Лунинец, ул. Давыдова.

В результате пожара огнем уничтожены крылья и бампер автомобиля, повреждены капот, моторный отсек, приборная панель, закопчен салон. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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