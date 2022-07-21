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В Лунинецком районе произошло уже 30 пожаров

21.07.2022
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С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них начальник Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Колесниченко провел профилактическую беседу с работниками сельскохозяйственного предприятия ОАО «Дворецкий».

Сергей Григорьевич рассказал, что на территории Лунинецкого района с начала года произошло 30 пожаров, погибли 2 человека. Он подчеркнул, что один из способов предупредить такую беду – установить в доме автономный пожарный извещатель и следить за его исправным состоянием. Начальник отдела озвучил принцип действия этого прибора и правила его поддержания в работоспособном состоянии. Также он напомнил об основных правилах пожарной безопасности: следить, чтобы спички и зажигалки не попадали в руки малолетних детей, быть аккуратными при использовании электроприборов и открытого огня, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи, не курить в постели и не выбрасывать окурки из окон транспортных средств и балконов.

Работник МЧС также не оставил без внимания актуальную тему для летнего сезона – безопасное поведение на водоемах. Рекомендовал не купаться в запрещенных для купания местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра у воды детей.

Сергей Колесниченко также  напомнил номера телефонов экстренных служб.

По информации brest.mchs.gov.by

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