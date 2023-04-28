Районный конкурс «Мисс Весна» прошёл в Лунинце (фоторепортаж)

Районный конкурс «Мисс Весна-2023» прошел сегодня в Лунинецком ГДК. Участие в нем приняли пять девушек.

После различных испытаний, звание «Мисс Грация» досталось Ольге Пятница (СШ №2 г. Лунинца), «Мисс Очарование» — Алине Киндрук (ОАО «Дворецкий»), «Мисс Эрудиция» — Анастасии Невдах (ясли-сад №11). «Второй Вице-Мисс Весна-2023» стала Дарья Иович (Язвинская амбулатория врача общей практики), «Первой Вице-Мисс Весна-2023» — Диана Харкевич (ОАО «Вульковский рассвет»). Корону и звание «Мисс Весна-2023» заслужила Анастасия Невдах.

Организаторы мероприятия выражают благодарность отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райкому БРСМ, районным: организациям РО «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин», объединению профсоюзов, магазинам «Дело техники» (директор Вячеслав Юнкевич) и «Все сумки», кафе «БлинКава» (ИП Анна Павлюкевич), официальному представительству компании «Фаберлик» (директор Ольга Головчик), косметологу Анне Мурко и индивидуальному предпринимателю Диане Корчик.

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