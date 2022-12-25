В Лунинецком районе прошёл районный этап соревнований «Снежный снайпер»

В лесном массиве аг.Синкевичи прошёл районный этап республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди учащихся 2008-2013 годов рождения в 3-х возрастных группах.

В младшей группе победили Рудько Виктория и Буневич Артём из Синкевичской СШ.

В средней группе — Юревич Ксения (Синкевичская СШ) и Жибуртович Сергей (СШ2 г.Микашевичи).

В старшей группе гонки выиграли Морочковская Марина и Савчук Артём. Среди призёров также были представители Полесской СШ, Язвинской СШ, гимназии г.Лунинца. У Синкевичской СШ — 7 призовых мест, у СШ2 г.Микашевичи — 4.

В эстафетной гонке победили хозяева трассы, 2-ми финишировали учащиеся Полесской СШ, 3-ми — Микашевичские спортсмены. Лучше всех чистым ходом прошла дистанцию Юревич Ксения (Синкевичская СШ) — 10.06 и Щегрикович Михаил (СШ2 Микашевичи) — 07.17.

Команде-победительнице общего зачёта из Синкевич вручён переходящий Кубок, призёрам в командном зачёте грамоты и призы отдела по образованию, в индивидуальном зачёте — грамоты отдела по образованию.

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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