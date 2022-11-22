В Лунинецком районе проводится сверка учётных данных военнообязанных

До конца года военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов проводит сверку учетных данных военнообязанных.

Данное мероприятие ежегодное, плановое и сама процедура стандартная. Как правило, уточняются семейное положение, домашний адрес, состояние здоровья и другая информация. Получается она в рабочем порядке: по телефону, через кадровый орган предприятий, где работают военнообязанные, или личной явкой в орган, ведущий воинский учет. Следует помнить, что извещение об изменении учетных данных является обязанностью для граждан по воинскому учету.

Обращаемся к тем землякам, которые временно не трудоустроены или оформили самозанятость. Предлагаем самостоятельно прибыть в военкомат или в горсельисполком по месту жительства и пройти эту процедуру. Через беседу, которая в среднем занимает 5-7 минут, уточняют необходимые сведения, после чего человек возвращается домой.

Плановое уточнение должно завершиться к концу года.

Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов

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