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В Лунинецком районе проходит «афганский» турнир по мини-футболу

24.01.2023
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В этом году в мини-футбольный марафон включились 8 команд: «Базар», «Мастер Плюс», «Альянс» (Лельчицы), «Любань», «Джокер» (Столин), «Старт», «Рафинад» и «СДЮШОР».

На торжественном открытии, которое состоялось в воскресенье в спортзале СДЮШАР, участников соревнований приветствовал заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Петр Хвостов. Он отметил, что турнир с каждым годом набирает популярность, а в последнее время стал межрайонным турниром. Это добрая традиция в память о наших соотечественниках, погибших во время войны в Афганистане. Петр Евгеньевич пожелал бескомпромиссной борьбы, победы и только положительных эмоций. К его словам присоединился председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Николай Ковалец. 

В первом поединке сошлись «Джокер» и «Старт». Игра закончилась победой гостей из Столина – 5:4. Результаты матчей стартового дня: Рафинад – Альянс (10:3), Базар – Джокер (6:1), Альянс – СДЮШОР (8:3). Мастер Плюс – Любань (5:3).

Стать свидетелями интересной борьбы можно по вторникам, четвергам (с 19.30) и воскресеньям (с 12.00). Игры проходят в спортзале СДЮШОР.

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LNC

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