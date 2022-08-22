В Лунинецком районе пьяная женщина въехала во двор соседки и сбила ее насмерть

В Лунинецком районе пьяная водитель насмерть сбила во дворе соседку, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

Вечером 21 августа 49-летняя женщина выезжала со своего участка, но не справилась с управлением и въехала во двор соседнего дома. В этот момент на улице была 68-летняя хозяйка. В ДТП пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, она умерла на месте.

Следователь и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Были допрошены подозреваемая и свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Подозреваемую задержали. С ее участием проводятся следственные действия.