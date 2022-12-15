В Лунинецком районе реализуется проект «100 вопросов взрослому»

На стимулирование активной жизненной позиции нацелен проект «100 вопросов к взрослому», который реализуется на Лунинетчине с 2013 года. О том, как он создавался и его осуществлении, ведем разговор с главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Сергеем Молчаном:

– Когда задумались над тем, что интересного предложить для подростков и молодежи, стали изучать различные проекты. Заинтересовал «100 вопросов к взрослому», который и решили «запустить» на Лунинетчине. На мой взгляд, на примерах жизни достойных людей достаточно убедительно можно прийти к формированию личностной активной жизненной позиции. Кроме этого, в ходе реализации проекта преследовали еще несколько важных задач: повышение интереса к различным профессиям и специальностям; развитие умения вести живой диалог; повышение творческих способностей подростков… Это – своего рода деловая игра, позволяющая привлечь большое количество учащихся и сделать процесс серьезным, интересным и захватывающим одновременно.

– В чем суть проекта?

– В гости к старшеклассникам или учащимся колледжа приходит взрослый человек, который рассказывает о себе и отвечает на их вопросы. Причем, всякие. Про политику и хобби, про войну и мир, про жену и зарплату. Иногда очень острые вопросы. Не в бровь, что называется, а в глаз. Подростковой атаке подвергались руководители местной вертикали власти, силовых структур, депутаты, директора предприятий и организаций района, а также председатель правления ЗАО «Второй Национальный канал» Марат Марков, заместитель Министра образования Александр Кадлубай. Всех сейчас и не припомню…

– А сколько таких встреч уже состоялось?

– Подготовлено и проведено около 40 встреч, в них приняли участие более 3000 учащихся старших классов и колледжей. В последние годы проект немного снизил активность, но теперь будем его вновь продолжать. Ранее в основном были охвачены учреждения образования в Лунинце. Но впредь будем расширять географию и делать проект более интересным.

– Что нового планируете внедрить? Если не секрет…

– Все раскрывать не буду, но про некоторые аспекты все же расскажу. Планируем, что по итогам встречи приглашенный взрослый будет определять самый интересный вопрос и дарить от себя подарок. Подводя итоги мероприятия, предложим гостю с помощью «черного ящика» выбрать имя нового героя…

– Общаясь с приглашенными после таких мероприятий, какие впечатления они высказывают?

– Говорят, что такие встречи взаимовыгодны, они подпитывают взрослых и, надеюсь, интересны ребятам. Герои утверждают, что с возрастом понимают, насколько важно в своей жизни встретить взрослого человека, который бы тебе дал дельный совет. Иногда одна подобная встреча способна поменять жизнь очень круто… Обычно мероприятие заканчивается пожеланиями: чаще всего – здоровья, реализации всех планов, которые есть у ребят, любить родную Лунинетчину и Беларусь. И это очень важно. Ведь, если наши дети будут любить свою страну, тогда мы, взрослые, будем уверены в том, что она останется такой же прекрасной, чистой, светлой, красивой.