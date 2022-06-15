В Лунинецком районе с начала года 28 человек изолированы в лечебно-трудовом профилактории

«Мой муж не работает уже два года. Пьет, бьет, скандалит, из квартиры все выносит – пропивает, ничем не помогает, гуляет, собутыльников домой тянет! А недавно вообще ушел от меня. Подскажите, как вернуть?»

Этот анекдот вспомнился, когда заслушивали пару сожителей на очередном заседании совета общественного пункта охраны правопорядка, которое прошло в Лунинце под председательством Сергея Костюченко. Когда в зал зашла парочка, не трудно было заметить следы недавних побоев на лице женщины, а также и то, что оба давно “сидят на стакане”. Четыре года назад уроженец одной из деревень района вернулся из мест, где отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Вскоре встретил лунинчанку Светлану, с которой начал сожительствовать. Интересы у них оказались общие – пристрастие к алкоголю. Женщина не первый год состоит на учете у нарколога. Как выяснилось во время заседания, у нее периодически возникают приступы эпилепсии. Но, как стало очевидно из беседы, ни проблемы со здоровьем, ни “твердая” рука ее сожителя не пугают лунинчанку. И все же врач психиатр-нарколог Елена Кочанович предупредила о необходимости срочного лечения и пригласила в ближайшие дни обоих прийти к ней на прием в поликлинику…

Недавно повторно поставили на учет к наркологу еще одного горожанина, который ранее учинял скандалы с женой при малолетнем ребенке. На этот раз его “сдал” брат, который не стал терпеть запойного поведения родственника и созданного им “притона” на квартире, доставшейся им в наследство от родителей. Сегодня выпивоха сожалеет, что позволил себе “расслабиться”, а также о том, что не сможет в ближайший год управлять своим автомобилем. Дело в том, что синдром зависимости от алкоголизма, диагностированный врачом-наркологом, под-учетного автоматически лишает права управления транспортным средством на время наблюдения за ним в медучреждении…

Двое братьев трудоспособного возраста, но не имеющие постоянного места работы, не нашли более удобной жизни, как в родительском доме. У одного двое взрослых детей, у второго – 14-летняя дочь, но оба сидят “на шее” у матери и злоупотребляют спиртным, периодически устраивают скандалы. Очередной – стал поводом вызова наряда милиции и административный протокол. В суде мать простила своих сыновей… Хочется верить, что подобный инцидент не повторится, а мужчины пересмотрят свое поведение и займутся настоящим делом. Ведь, как говорят те, кто их знает, оба – неплохие автослесари…

Один из братьев получил последнее предупреждение, и в случае поступления еще одного сигнала о “пьяном подвиге”, станет кандидатом на лечение в ЛТП.

Как рассказал начальник отделения охраны общественного порядка и профилактики РОВД Николай Лихтар, с начала года 28 человек изолированы в лечебно-трудовом профилактории, более 60 прошли комиссию и находятся в ожидании “путевок”. В скором времени к ним могут добавиться еще три, на которых в РОВД подготовили материалы для направления в суд.

Елена Шандаревская