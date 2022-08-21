В Лунинецком районе с начала года задержано 303 бесправника и 72 пьяных водителя!

С 22. по 24 августа на территории Лунинецкого района сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию под названием «Тот не прав, кто за рулём без прав!», направленную на профилактику ДТП по вине лиц, не имеющих права управления транспортными средствами.

В текущем году сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД пресечено 303 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. В состоянии алкогольного опьянения задержано 72 водителя транспортных средств.

Напомним ответственность, предусмотренную КоАП Республики Беларусь:

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Если после совершения повторного нарушения лицо, не имеющее права управления, снова решит сесть за руль транспортного средства а, оно будет подлежать уголовной ответственности.

По информации ГАИ Лунинецкого РОВД