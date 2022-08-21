МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

В Лунинецком районе с начала года задержано 303 бесправника и 72 пьяных водителя!

21.08.2022
86

С 22. по 24 августа на территории Лунинецкого района сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию под названием «Тот не прав, кто за рулём без прав!», направленную на профилактику ДТП по вине лиц, не имеющих права управления транспортными средствами.

В текущем году сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД пресечено 303 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. В состоянии алкогольного опьянения задержано 72 водителя транспортных средств.

Напомним ответственность, предусмотренную КоАП Республики Беларусь:

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Если после совершения повторного нарушения лицо, не имеющее права управления, снова решит сесть за руль транспортного средства а, оно будет подлежать уголовной ответственности.

По информации ГАИ Лунинецкого РОВД

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Запорожская АЭС — ядерная угроза | Селфи-полк беглых | Санкции губят Европу (видео)

Запорожская АЭС — ядерная угроза | Селфи-полк беглых | Санкции губят Европу (видео)

21.08.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

21.08.2022
Photo of День военно-воздушных сил отметили в Лунинце (фоторепортаж)

День военно-воздушных сил отметили в Лунинце (фоторепортаж)

21.08.2022
Photo of Найден мальчик, пропавший в Малоритском районе

Найден мальчик, пропавший в Малоритском районе

21.08.2022
Photo of Лунинчане на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» (фоторепортаж)

Лунинчане на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» (фоторепортаж)

21.08.2022
Photo of Лукашенко: фестиваль «Зов Полесья» способствует духовному единению белорусского народа

Лукашенко: фестиваль «Зов Полесья» способствует духовному единению белорусского народа

20.08.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть