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В Лунинецком районе синоптики обещают до минус 15 градусов

18.12.2022
25

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
18 декабря 2022 (вс)
день
-9..-12
weather iconТуман
3 — 4 (10)
С-З
1 036
растёт
90 — 97
0
Слабый туман
вечер
-13..-14
weather iconТуман
2 — 3
З
1 040
растёт
98 — 100
0
Слабый туман
19 декабря 2022 (пн)
ночь
-14..-15
weather iconОблачно
2 — 3
З
1 042
растёт
100
0
 
утро
-13..-15
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (6)
Ю-З
1 043
не измен.
98 — 100
0.1
 
день
-11..-12
weather iconМалооблачно
2 — 3 (8)
Ю
1 040
падает
90 — 93
0
 
вечер
-9..-12
weather iconОблачно
4 — 5 (16)
Ю
1 036
падает
78 — 89
0
 
20 декабря 2022 (вт)
ночь
-5..-9
weather iconОблачно
6 (17)
Ю
1 031
падает
77 — 78
0
 
утро
-2..-5
weather iconВременами осадки
6 — 7 (15)
Ю
1 026
падает
79 — 97
2.2
Слабый гололёд
день
-2..+1
weather iconВременами осадки
6 — 7 (15)
Ю-З
1 022
падает
89 — 97
1.5
Слабый гололёд
вечер
0..+1
weather iconОблачно
4 — 6 (13)
Ю-З
1 021
падает
88 — 99
0
 
21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 020
падает
100
0.3
 
утро
0
weather iconКратковременные осадки
5 (10)
Ю-З
1 017
падает
100
1.2
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
3 (9)
Ю-З
1 016
падает
91
0.1
 
вечер
+1
weather iconОблачно
3 (7)
Ю-З
1 014
падает
85
0
 
22 декабря 2022 (чт)
ночь
-3
weather iconОблачно
3 (6)
Ю-З
1 013
падает
85
0
 
утро
-1
weather iconОблачно
4 (10)
Ю-З
1 011
падает
90
0
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
6 (13)
З
1 012
растёт
100
1.4
 
вечер
+1
weather iconОблачно
5 (13)
Ю-З
1 012
не измен.
95
0
 
23 декабря 2022 (пт)
ночь
+1
weather iconОблачно
7 (13)
Ю-З
1 010
падает
98
0
 
утро
0
weather iconКратковременные осадки
7 (15)
Ю-З
1 007
падает
98
2.5
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
6 (12)
З
1 008
растёт
100
1.3
 
вечер
+1
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 011
растёт
83
0.1

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