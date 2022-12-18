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В Лунинецком районе синоптики обещают до минус 15 градусов
Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|18 декабря 2022 (вс)
день
-9..-12
|Туман
3 — 4 (10)
С-З
1 036
растёт
90 — 97
0
Слабый туман
вечер
-13..-14
|Туман
2 — 3
З
1 040
растёт
98 — 100
0
Слабый туман
|19 декабря 2022 (пн)
ночь
-14..-15
|Облачно
2 — 3
З
1 042
растёт
100
0
утро
-13..-15
|Кратковременные осадки
2 — 3 (6)
Ю-З
1 043
не измен.
98 — 100
0.1
день
-11..-12
|Малооблачно
2 — 3 (8)
Ю
1 040
падает
90 — 93
0
вечер
-9..-12
|Облачно
4 — 5 (16)
Ю
1 036
падает
78 — 89
0
|20 декабря 2022 (вт)
ночь
-5..-9
|Облачно
6 (17)
Ю
1 031
падает
77 — 78
0
утро
-2..-5
|Временами осадки
6 — 7 (15)
Ю
1 026
падает
79 — 97
2.2
Слабый гололёд
день
-2..+1
|Временами осадки
6 — 7 (15)
Ю-З
1 022
падает
89 — 97
1.5
Слабый гололёд
вечер
0..+1
|Облачно
4 — 6 (13)
Ю-З
1 021
падает
88 — 99
0
|21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
|Кратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 020
падает
100
0.3
утро
0
|Кратковременные осадки
5 (10)
Ю-З
1 017
падает
100
1.2
день
+1
|Кратковременные осадки
3 (9)
Ю-З
1 016
падает
91
0.1
вечер
+1
|Облачно
3 (7)
Ю-З
1 014
падает
85
0
|22 декабря 2022 (чт)
ночь
-3
|Облачно
3 (6)
Ю-З
1 013
падает
85
0
утро
-1
|Облачно
4 (10)
Ю-З
1 011
падает
90
0
день
+1
|Кратковременные осадки
6 (13)
З
1 012
растёт
100
1.4
вечер
+1
|Облачно
5 (13)
Ю-З
1 012
не измен.
95
0
|23 декабря 2022 (пт)
ночь
+1
|Облачно
7 (13)
Ю-З
1 010
падает
98
0
утро
0
|Кратковременные осадки
7 (15)
Ю-З
1 007
падает
98
2.5
день
+1
|Кратковременные осадки
6 (12)
З
1 008
растёт
100
1.3
вечер
+1
|Кратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 011
растёт
83
0.1