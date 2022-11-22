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В Лунинецком районе собрались профсоюзные лидеры Брестчины

22.11.2022
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«Гранит» стал площадкой для заседания президиума Совета Брестского областного объединения профсоюзов

Сегодня участники заседания – представители районных объединений профсоюзов – обсудили социальное партнерство в организациях, которые входят в состав Лунинецкого районного объединения профсоюзов.

С докладом выступили председатели Брестского областного и Лунинецкого районного объединений профсоюзов Николай Шум и Игорь Гапон.

Выступил с докладом и заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Ковалевич.

О социальной жизни и профсоюзной деятельности РУПП «Гранит» рассказали заместитель генерального директора по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе Маргарита Сероокая и заместитель председателя профкома Александр Дедович.

А до начала заседания делегаты посетили музей и южную смотровую площадку гранитного карьера «Микашевичи», чтобы ознакомиться с деятельностью предприятия.

О системе социального партнёрства, действующей на ОАО «Спецжелезобетон» между руководством и работниками рассказала председатель профкома Марина Ингинен.

Заключительное слово было за заместителем председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадимом Грачевым.

В заключительной части мероприятия РУПП «Гранит» и профком получили благодарности Брестского областного объединения профсоюзов.

Также грамотой был награждён помощник машиниста экскаватора Николай Кардаш за активное участие в спортивной жизни первичной профсоюзной организации и личный вклад в выступление сборной команды Профсоюза в финальных соревнованиях XVIII Республиканской межотраслевой спартакиады профсоюзов.

Информация и фото РУПП «Гранит»

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