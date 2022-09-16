В Лунинецком районе сотрудниками милиции уничтожено более 600 килограмм наркосодержащих растений

С 1 июня по 15 сентября на территории Лунинецкого района проводилась специальная программа «МАК», За период проведения вышеуказанной программы сотрудниками Лунинецкого РОВД было обнаружено и уничтожено 664 кг незаконных посевов наркосодержащих культур, а именно растений рода «конопля» и «мак», на общей площади произрастания 1093 м², выявлено 2 преступления связанных со сбытом наркотиков на территории г.Лунинца.

Граждане на приусадебных участках допускают выращивание наркосодержащих культур – масличного мака для кулинарных нужд, однако это не является основанием освобождения от административной ответственности по ст. 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, где указано, что «Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» — наступает административная ответственность. Так трое граждан привлечены к административной ответственности по ст.17.1. КоАП, одно лицо привлечено к административной ответственности по ч.3 ст. 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за «Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением и аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Уважаемые жители г. Лунинца и района только совместными усилиями мы сможем остановить распространение наркотиков в нашем районе, поэтому если Вы располагаете информацией о лицах занимающихся хранением, распространением наркотиков, и лицах допустивших выращивание наркосодержащих культур, а также бесхозных посевах звоните по тел. 102, или 2-34-76 (анонимность гарантируем).