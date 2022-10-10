В Лунинецком районе сотрудники ГАИ особое внимание уделят велосипедистам и пешеходам

В Брестской области с 10 октября проводятся мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.

С учётом сокращения светового дня, неблагоприятных погодных условий в виде осадков и тумана, в целях недопущения совершения ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения необходимо напомнить о правилах поведения на дороге, использовании световощвращающих элементов в тёмное время суток, оборудования велосипедов в соответствии с ПДД.

В Лунинецком районе в рамках данных мероприятий сотрудники ГАИ совместно с участковыми инспекторами, сотрудниками патрульно-постовой службы будут осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения, уделяя особое внимание соблюдению ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.

С 27 октября вступают в силу изменения в ПДД, в соответствии с которыми, велосипедист при движении в тёмное время суток по дороге, вне населённого пункта, должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками (жилет). При этом на велосипеде в тёмное время суток должны быть включены фонари, спереди, изучающих белый свет, сзади — красный свет, не зависимо от элемента дороги, по которому движется велосипедист.

Водителям необходимо помнить о правилах проезда пешеходных переходов, где преимущество в движении пешеходу будет считаться предоставленные, если расстояние между транспортным средством и приближающимся пешеходом составило не менее двух полос движения транспортных средств.

По информации отделения ГАИ Лунинецкого РОВД