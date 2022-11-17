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В Лунинецком районе спасатели идут в народ

17.11.2022
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С целью профилактики пожаров в осенне-зимний отопительный период спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят активную пожарно-профилактическую работу в жилом секторе.

Так, инспектора сектора надзора и профилактики посетили домовладения одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан на территории Городокского сельисполкома.

Работники МЧС обратили пристальное внимание на состояние печного оборудование, указали на имеющиеся недостатки, проинструктировали о правилах пожарной безопасности в быту. Проверили наличие и исправность автономных пожарных извещателей и рассказали о том, как правильно содержать их в работоспособном состоянии. Также они вручили целевой аудитории буклеты с основными правилами пожарной безопасности.

За истекший период 2022 года на территории Лунинецкого района произошли 50 пожаров. Одной из основных причин их возникновения стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Уважаемые граждане, МЧС напоминает: будьте осторожны с огнем, не эксплуатируйте неисправное печное оборудование, не используйте для розжига печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, не оставляйте отопительные приборы без присмотра. Установите в жилых комнатах автономный пожарный извещатель и следите за его работоспособным состоянием. Берегите себя и своих близких!

Лунинецкий РОЧС

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