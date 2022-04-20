В Лунинецком районе спасатели проводят профилактические мероприятия

В рамках акции «За безопасность вместе» в Редигеровском сельисполкоме состоялось заседание смотровой комиссии. С докладом о ее работе выступил председатель сельисполкома Валерий Лусевич. А начальник Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Колесниченко рассказал о состоянии пожарной безопасности на территории сельисполкома и Лунинецкого района в целом.

Сергей Григорьевич отметил, что в весенне-летний пожароопасный период 2 пожара на территории сельсовета произошли в хозяйственных постройках. Начальник отдела акцентировал внимание на необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при наведении порядка на придомовых территориях, а также на поддержании в исправном состоянии электропроводки и электрооборудования в хозпостройках.

После заседания смотровой комиссии было проведено заседание совета общественного пункта охраны правопорядка с участием участкового милиции Николая Коцубы. С гражданами, нарушающими общественный порядок, семейными скандалистами и людьми, ведущими асоциальный образ жизни, провели профилактические беседы. Как показывает практика, часто именно такие граждане бывают виновны в возникновении пожаров и гибели людей от них.

С целью профилактики и в рамках акции членами смотровой комиссии после заседания было проведено в д. Флерово обследование домовладений граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а также семей, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатации неисправных электроприборов, не курите в местах для сна, а также на балконах и лоджиях, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Не выжигайте сухую растительность на корню, а при сжигании мусора на придомовых территориях соблюдайте простые правила безопасности. Берегите себя и своих близких!

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