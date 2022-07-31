В Лунинецком районе стали значительно меньше проходить техосмотр

Какая ситуация на данный момент наблюдается в Лунинецком районе по прохождению гостехосмотра? Рассказывает инженер УП «Белтехосмотр» Виталий Цыпкевич:

— Общее количество транспортных средств, прошедших гостехосмотр и получивших разрешение на допуск за 6 месяцев 2022 год на диагностических станциях №213 филиала «Автобаза» Лунинецкого райпо и №95 филиала «Автомобильный парк № 10 г. Лунинца» составило 8582 единиц. Из них 874 – это юридические лица. За такой же период 2021 года количество техники, прошедшей техосмотр, составило 10275 и 824 единиц соответственно.

Следует отметить, за неполных 7 месяцев 2022 г. в нашем районе выявлено 1983 правонарушений ( более 32% от всех нарушений) против безопасности движения и эксплуатации транспорта по частям 4 и 5 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении).

Напоминаем, что часть 4 статьи 18.11 Кодекса влечет наложение на физическое лицо штрафа в размере до трех базовых величин.

Действия, предусмотренные частью 4 данной статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Часть 5 статьи 18.11 предусматривает наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин.