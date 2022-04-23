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В Лунинецком районе столкнулись автомобиль и гужевая повозка

23.04.2022
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В Лунинецком районе столкнулись автомобиль и гужевая повозка — два человека в больнице, сообщила старший инспектор управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Вероника Свитич.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 апреля, около 21.00, в агрогородке Кожан-Городок. Автомобиль Audi под управлением 30-летнего жителя Солигорска двигался по улице Гимбатова. Напротив дома №49 легковушка столкнулась с попутной гужевой повозкой под управлением 64-летнего местного жителя.

Водитель и 39-летний пассажир гужевой повозки получили травмы, их госпитализировали. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

В Госавтоинспекции напоминают: водителям нужно выбирать безопасный скоростной режим, быть предельно внимательными.

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