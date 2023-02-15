В Лунинецком районе существенно увеличился экспорт товаров и услуг

В 2022 году предприятия и организации Лунинецкого района продали за рубеж своей продукции на 123,2 миллиона долларов США.

Это самый высокий показатель за все периоды ведения статистики. Экспортная выручка увеличилась на 37,8 процента по сравнению с 2021 годом.

Значительно вырос и экспорт услуг. Выручка составила 11,7 миллиона долларов, что на 63 процента больше. чем было в 2021 году.

Как по экспорту товаров, так и по экспорту услуг, в Лунинецком районе сложилось положительное сальдо, которое составило 104 и 8,6 миллиона долларов соответственно.

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