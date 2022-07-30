В Лунинецком районе тракторист украл 100 литров дизтоплива

В рамках мероприятий по контролю за ходом уборочной кампании, правоохранители продолжают выявлять недобрососвестных работников сельскохозяйственных предприятий, которые пытаются незаконно нажиться за чужой счет.

Сотрудниками Березовского РОВД совместно с коллегами из Департамента охраны, по месту жительства 47-летнего тракториста-машиниста было обнаружено и изъято 100 литров окрашенного дизельного топлива, которое мужчина похитил с сельхозпредприятия по месту работы, после чего спрятал его на своем участке.

В Ганцевичском районе сотрудники райотдела обнаружили по месту жительства 65-летнего механизатора одного из предприятий 90 литров окрашенного дизельного топлива, которое периодически похищалось им на сельхозпредприятии, после чего доставлялось на участок.

В Лунинецком районе правоохранителями по месту жительства 45-летнего тракториста одного из местных сельхозпредприятий было обнаружено 100 литров дизельного топлива, которое мужчина похитил с места работы и хранил на своем участке.

По всем фактам хищений проводятся проверки, в ходе которых будут установлены причины, способствовавшие совершению хищений, а также дана принципиальная оценка действиям фигурантов и должностных лиц сельхозпредприятий, допустивших создание условий для совершения правонарушений.

Отделение информации и общественных связей УВД