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В Лунинецком районе украли 4,5 тонны зерна

13.11.2022
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В Лунинецкий РОВД обратился работник сельхозпредприятия: ночью со склада похищено около 4,5 тонны тритикале, сообщает МВД Беларуси

Сторож организации заметил новый навесной замок на воротах помещения. Мужчина заглянул внутрь и увидел, что большая часть урожая отсутствует.

Сыщики установили, что к пропаже зерна причастны 34 и 43-летний жители Микашевичей. Ночью они заехали на территорию на авто, сорвали навесной замок, загрузили зерно в машину, а помещение закрыли на новый замок и уехали.

Похищенное злоумышленники хранили в хозпостройке у своего знакомого, который, к слову, не знал о его происхождении. Использовать товар планировали для личных нужд.

Следователями возбуждено уголовное дело за кражу.

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