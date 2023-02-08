В Лунинецком районе усилен контроль за грузами: транспортники используют мобильный весоизмеритель

Участие в дорожном движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

В прошлом 2022 году работа регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области, в зону ответственности которого входит и Лунинецкий район, претерпела определенные изменения. В подразделение передан мобильный весоизмерительный комплекс на базе автомашины ГАЗ, специалисты приступили к контролю за соблюдением требований законодательства автомобильными перевозчиками, использующими тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, в среде автомобилистов просто — ТКТС.

Ситуация на дорогах региона оказалась непростой, при каждом выезде экипажа выявлялись факты участия в дорожном движении транспортных средств с превышением допустимых весовых параметров.

Порядок участия в дорожном движении ТКТС регламентируется специальными нормативными правовыми актами

Предприятие, индивидуальный предприниматель до начала осуществления перевозок должен обратиться в РУП «Белдорцентр» для получения специальных разрешений на проезд ТКТС. В противном случае, с целью возмещения ущерба, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования, производится расчет платы за проезд ТКТС в повышенном размере, транспортное средство задерживается, водитель привлекается к административной ответственности.

В период с сентября по декабрь 2022 года специалистами Пинского регионального отдела Транспортной инспекции произведено взвешивание 28 ТКТС без специальных разрешений, взыскано 53561,75 рублей. За январь 2023 года взвешено 9 транспортных средств, сумма возмещения ущерба составила 14003,39 рублей.

Руководители транспортных предприятий должны отдавать себе отчет, что в итоге перевозки грузов с нарушением законодательства кратно увеличивают их стоимость и значительно «облегчают» карманы водителей.

Николай Степанюк, начальник регионального отдела автомобильного и весогабаритного контроля в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области.