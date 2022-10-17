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В Лунинецком районе в ДТП травмирован велосипедист

17.10.2022
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16 октября около 12:10 часов 22-летний барановчанин управлял автомобилем «CITROEN JUMPER» и двигался по автодороге Н-29 «Лунин – Богдановка». На 13-м километре указанной автодороги совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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