В Лунинецком районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте марихуаны

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 35-летнего ранее судимого за незаконный оборот психотропных веществ мужчину, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение и хранение наркотических средств.

Согласно материалам дела подследственный. не сделал выводов о последствиях противоправного поведения и совершил новое умышленное преступление.

Так, он в феврале 2022 года незаконно с целью сбыта приобрел не менее 19,15 грамма марихуаны. После чего стал хранить его под балконом соседнего дома, расфасовав наркотик по зип-пакетам, где в июне 2022 года его обнаружили и изъяли в ходе осмотра местности сотрудники органов внутренних дел.

По результатам изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области

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