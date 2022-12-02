В Лунинецком районе в воде из колодцем выявлено высокое содержание нитратов

В 2022 году специалистами Лунинецкого районного центра гигиены и эпидемиологии в рамках социально-гигиенического мониторинга проводилось исследование воды и частных шахтных колодцев Лунинецкого района.

За истекший период 2022 года исследовано 39 проб воды частных шахтных колодцев. Результаты проведенных исследований указывают на неутешительную ситуацию по качеству воды в обследованных колодцах.

Так 11 проб воды (28,2%) от количества отобранных не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Употребление воды с микробным загрязнением может привести к возникновению кишечных инфекций у человека.

21 проба воды (53,8%) не выдержала испытания по органолептическим показателя (вкус, цветность, мутность, запах).

По санитарно-химическим показателям (содержанию нитратов) 24 пробы воды (61,5%) не соответствуют гигиеническим требованиям. Предельно-допустимая концентрация нитратов в воде не должна превышать 45 мг/л. А содержание нитратов в исследованных пробах превышало норматив 2,5-3 раза, а в отдельных пробах в 7-9 раз.

Длительное употребление воды с нитратными соединениями способствует развитию метгемоглобинемии. При содержании большого количества метгемоглобина в крови нарушается снабжение организма кислородом. Особенно к этому заболеванию чувствительны новорожденные дети, у них возможно самое тяжелое последствие заболевания – смерть. Необходимо помнить, что кипячение воды с повышенным содержанием нитратов не уменьшает их количество.

На качество воды в колодце, особенно его нитратную и микробную составляющие, влияют многие факторы: состояние колодца, его содержание, размещение, качество грунтовых вод, которое определяется возможными источниками загрязнения. Выбор места расположения источника имеет приоритетное значение для сохранения постоянства качества питьевой воды, предотвращения ее микробного и химического загрязнения, предупреждения заболеваемости населения. Поэтому колодцы должны быть удалены на расстояние не менее 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников химического или микробного загрязнения воды. Такими источниками загрязнения воды являются: удобряемые грядки, сараи, надворные туалеты, места содержания домашних животных, а так же вольеры, собачьи будки, выгреба, септики, фильтрующие колодцы сточных вод.

Помните, в радиусе ближе 20 метров от колодцев не допускается расположение куч навоза, внесение минеральных удобрений, мытье автомашин, выливание помоев после стирки и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, которые могут привести к загрязнению воды.

Надо понимать, что близкое расположение колодца к хозяйственным постройкам, активно используемым раннее (сарай, надворный туалет, участок регулярно удобряемый органикой), приводит к так называемому «засолению» близлежащего грунта органическим азотом, а процессы самоочищения почвы проходят достаточно медленно, примерно в среднем 20 лет. Поэтому вода из данного колодца еще долгое время даже при правильном содержании и уходе за колодцем в настоящее время, будет иметь превышение по содержанию нитратов в воде, и, следовательно, использовать ее можно только в хозяйственных целях.

Не меньшую роль в качестве колодезной воды играет сам колодец, и то, как его содержат. Обязательное условие — тщательная изоляция шахты от попадания в нее посторонних предметов, дождя, снега и поверхностных вод.

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии