МикашевичиНовости районаОбщество

В Лунинецком районе ведётся обсуждение проектов законов о ВНС и изменении Избирательного кодекса

27.10.2022
52

В рамках работы в округе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня провёл встречи с коллективами ОАО «Полесьеэлектромаш», Лунинецкого районного отдела внутренних дел и Лунинецкого райпо.

Основная тема встреч — общественное обсуждение проектов законов «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь» и «О Всебелорусском народном собрании».

Отмечалась важность участия каждого в обсуждении вышеуказанных законопроектов для получения обратной связи, обобщения предложений и получения на выходе качественных нормативно-правовых актов.

Как отметил Анатолий Насеня, наш народ сделал свой выбор проголосовав за внесения изменений и дополнений в основной закон страны — Конституцию Республики Беларусь и теперь наша главная задача — привести в соответствие законодательную базу не упустив нити тех норм и правил, которые были поддержаны людьми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Семинар учителей Лунинецкого района и поварята из Вульки 2

Семинар учителей Лунинецкого района и поварята из Вульки 2

27.10.2022
Photo of Общегородское родительское собрание прошло в Лунинце

Общегородское родительское собрание прошло в Лунинце

27.10.2022
Photo of Жителя Лунинецкого района будут судить за грабёж и кражу

Жителя Лунинецкого района будут судить за грабёж и кражу

27.10.2022
Photo of В Лунинце отпраздновали 70-летие службы охраны (фоторепортаж)

В Лунинце отпраздновали 70-летие службы охраны (фоторепортаж)

27.10.2022
Photo of Торговля в Лунинце работает без перебоев

Торговля в Лунинце работает без перебоев

27.10.2022
Photo of Серый лес. Примеры, причины и последствия бесхозяйственности в лесной отрасли Беларуси (видео)

Серый лес. Примеры, причины и последствия бесхозяйственности в лесной отрасли Беларуси (видео)

27.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть