В Лунинецком районе ведётся обсуждение проектов законов о ВНС и изменении Избирательного кодекса

В рамках работы в округе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня провёл встречи с коллективами ОАО «Полесьеэлектромаш», Лунинецкого районного отдела внутренних дел и Лунинецкого райпо.

Основная тема встреч — общественное обсуждение проектов законов «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь» и «О Всебелорусском народном собрании».

Отмечалась важность участия каждого в обсуждении вышеуказанных законопроектов для получения обратной связи, обобщения предложений и получения на выходе качественных нормативно-правовых актов.

Как отметил Анатолий Насеня, наш народ сделал свой выбор проголосовав за внесения изменений и дополнений в основной закон страны — Конституцию Республики Беларусь и теперь наша главная задача — привести в соответствие законодательную базу не упустив нити тех норм и правил, которые были поддержаны людьми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.