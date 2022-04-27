2022 - Год исторической памятиМолодежьОбщество

В Лунинецком районе помощь ветеранам оказывают и волонтёры

27.04.2022
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Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» совместно с Лунинецким РОВД в очередной раз не оставили без внимания ветерана Великой Отечественной войны Тенерадневу Зою Александровну.

Пока ребята наводили порядок на придворовой территории, Зоя Александровна рассказывала им, о всех тягостях и ужасах, которые пришлось пережить в годы войны. Спустя уже многие годы, она всё равно вспоминает это время со слезами на глазах!

Именно такие акции помогают сохранить духовную связь между старшими и младшими поколениями, а так же сохранить историческую память.

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