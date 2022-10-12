В Лунинецком районе вора нашли по отпечатку пальца

В Лунинецкий РОВД с заявлением о краже из дома обратился житель деревни Кожан-Городок.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистом экспертно-криминалистического сектора по Лунинецкому району Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Заявитель рассказал прибывшим правоохранителям, что не был в родительском доме чуть больше месяца. В день обращения в милицию он приехал в деревню, а, подойдя к забору, увидел, что кто-то выставил оконное стекло в доме. Затем мужчина заметил и пропажу блока управления с газового котла.

В ходе осмотра места происшествия специалист ГКСЭ обнаружил и изъял с поверхности газового котла след пальца руки.

По результатам проверки данного следа в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установлено, что он оставлен ранее судимым 45-летним жителем Лунинецкого района.

Информацию незамедлительно передали сотрудникам милиции, которые задержали мужчину.

По факту хищения Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело.

Анна Мацкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области

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