В Лунинецком районе возбуждено уже 9 уголовных дел в отношении кибермошенников

В 2023 году на территории Лунинецкого района уже возбуждено 9 уголовных дел по мошенничествам, совершенным в глобальной компьютерной сети интернет.

Как сообщил заместитель начальника РОВД, начальник криминальной милиции Евгений ЧИЖИК, наибольший материальный вред причиняется гражданам в случае, когда злоумышленник убеждает оформить кредиты в банке, а в последующем осуществить перевод полученных средств на указанный счет. Зачастую такие звонки поступают в мессенджерах «Viber» либо «WhatsApp», в том числе с аккаунтов пользователей, которые зарегистрированы на белорусские номера. В ходе разговора неизвестные сообщают, что на имя гражданина оформляется кредит на крупную сумму денег. В ходе дальнейшего общения мошенники убеждают оформить встречный кредит либо несколько, а затем осуществить перевод на указанный счет. А после проведенных манипуляций перестают выходить на связь.

Помните, что сотрудники банка и правоохранительных органов не осуществляют звонки в мессенджерах и не требуют выполнения каких-либо финансовых транзакций. Кредит без личного посещения банка не может быть оформлен, за исключением случаев онлайн-кредитования. Равно как и нет необходимости устанавливать любые приложения на мобильный телефон по просьбам неизвестных. Цель злоумышленника – напугать и убедить в необходимости выполнения его указаний. Главное правило безопасности – всегда оставаться бдительными.

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