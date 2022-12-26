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В Лунинецком районе всю неделю ожидается плюсовая температура и осадки

26.12.2022
32

 

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
26 декабря 2022 (пн)
день
0..+1
weather iconПродолжительные осадки
4 — 6 (11)
Ю-В
1 020
падает
96 — 97
3.9
Слабый гололёд
вечер
+1
weather iconПродолжительные осадки
2 — 6 (12)
Ю
1 015
падает
95 — 98
3.2
 
27 декабря 2022 (вт)
ночь
+2
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (5)
Ю-З
1 013
падает
99
0.4
 
утро
+2
weather iconПродолжительные осадки
2 — 4 (9)
Ю-З
1 012
растёт
96 — 99
4.7
 
день
+1..+2
weather iconОблачно
3 — 5 (11)
З
1 015
растёт
73 — 90
0
 
вечер
+1
weather iconМалооблачно
3 — 4 (9)
З
1 019
растёт
83 — 93
0
 
28 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
weather iconКратковременные осадки
4 (9)
З
1 020
растёт
92 — 93
0.1
 
утро
-1..+1
weather iconМалооблачно
3 — 4 (8)
З
1 022
растёт
90 — 94
0
 
день
0..+1
weather iconМалооблачно
3 — 4 (10)
Ю-З
1 021
падает
85 — 93
0
 
вечер
0
weather iconКратковременные осадки
3 — 4 (7)
Ю
1 018
падает
92 — 93
0.1
Слабый гололёд
29 декабря 2022 (чт)
ночь
0..+1
weather iconПродолжительные осадки
3 — 4 (8)
Ю-З
1 016
падает
91 — 95
1.4
Слабый гололёд
утро
+1
weather iconКратковременные осадки
3 (7)
Ю-З
1 016
растёт
95 — 97
0.2
 
день
+2
weather iconКратковременные осадки
3 (7)
Ю-З
1 014
падает
86 — 90
0.4
 
вечер
+1..+2
weather iconКратковременные осадки
4 (7)
Ю-З
1 014
падает
89 — 91
0.2
 
30 декабря 2022 (пт)
ночь
+1..+2
weather iconМалооблачно
3 (7)
Ю-З
1 014
растёт
92 — 94
0
 
утро
+1..+2
weather iconМалооблачно
3 (6)
Ю-З
1 014
не измен.
92 — 95
0
 
день
+2..+3
weather iconКратковременные осадки
3 (6)
Ю-З
1 013
падает
93 — 97
2.6
 
вечер
+2
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (6)
З
1 015
растёт
98
2.5

 

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